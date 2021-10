© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha offerto alla Federazione Russa uno sconto del 50 per cento al transito del gas in direzione dell’Europa. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti”. Lo sconto si applicherebbe ai volumi che vanno oltre i 40 miliardi di metri cubici giornalieri di gas naturale stipulati per contratto e che Kiev già trasporta dalla Russia all’Europa. (Rum)