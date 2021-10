Viabilità: Aspi, su A4 Mi-Bs chiusura notturna tratto Sesto San Giovanni - Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota il gruppo Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle pile di un cavalcavia, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Monza e rientrare, sulla A4, alla stazione di Monza, per poi proseguire verso Brescia (Com)