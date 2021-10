Camera: domani audizioni associazioni di categoria su istituzione della Polizia forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 26 ottobre, alle 12.45, le commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa della Camera, preso l'Aula della Commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge: Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza, svolgono audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione polizia locale (Apl) e dell'Associazione italiana polizia ambientale (Aipa). L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)