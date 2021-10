Camera: domani audizioni in materia di lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 26 ottobre, la commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza, svolge le seguenti audizioni: ore 13.30 Associazione bancaria italiana (Abi), Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto (Anseb), Assotelecomunicazioni-Asstel, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna), Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi) e Federdistribuzione; ore 14.30 società Variazioni Srl. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)