Camera: domani audizione di esperti su riconoscimento della lingua dei segni

- Domani, martedì 26 ottobre, alle 13.30, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile", svolge il seguito dell'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (Anios), del Movimento Lis Subito, dell'Associazione Audientes Onlus e della Società cooperativa sociale Onlus "Il treno". L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)