Roma: la Sapienza firma un accordo per progetti e ricerche sulla memoria della Shoah

- Al via un nuovo progetto che coinvolge l'Ateneo e le organizzazioni ebraiche per la ricerca e la formazione delle giovani generazioni sulla Shoah. Lunedì 24 ottobre, presso la Sala del Senato accademico, è stato firmato un accordo quadro per attività di ricerca e formazione e iniziative culturali sulla memoria della Shoah tra la Sapienza e la Fondazione Museo della Shoah, la Comunità ebraica di Roma, la Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la Fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. "Tutti noi abbiamo il dovere di conservare la memoria e, soprattutto, di trasmetterla ai giovani affinché non si dimentichino e non si ripetano mai più tragici eventi come la Shoah - dichiara la rettrice Antonella Polimeni - Il percorso intrapreso oggi, nel riconoscere alla storia fondata sui fatti un'assoluta rilevanza formativa, quale elemento culturale necessario per catalizzare i processi di costruzione sociale della memoria, ha l'obiettivo di promuovere il rispetto delle persone in ogni contesto". (segue) (Com)