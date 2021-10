Roma: la Sapienza firma un accordo per progetti e ricerche sulla memoria della Shoah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede collaborazioni in settori di ricerca comune: progetti di ricerca nazionali e internazionali che coinvolgano studiosi e referenti delle parti, attività di divulgazione culturale e formative, pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte sui fondi conservati dalle parti in modo congiunto, organizzazione di eventi comunicativi come conferenze, mostre e congressi, creazione di una rete di riferimenti sugli studi della Shoah e sul ruolo delle teorie mediche razziali nell'Olocausto, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni internazionali, ceazione di siti e banche dati per promuovere e divulgare i risultati delle ricerche e delle iniziative, coinvolgimento di studiosi delle parti nell'organizzazione di corsi di alta formazione, master, lezioni nei dottorati di ricerca. Con accordi attuativi potranno essere avviate singole attività di ricerca sulla Shoah, con particolare focus sull'Italia, attraverso l'analisi delle fonti, allo scopo per esempio di ricostruire biografie ancora sconosciute o poco note degli ebrei perseguitati e dei medici italiani collaborazionisti, di rintracciare i nomi dei docenti universitari espulsi da Sapienza dal 1938 e ricostruirne la biografia professionale durante e dopo la guerra, di avviare ricerche sui prigionieri vittime di sperimentazioni mediche nei lager. L'accordo prevede anche l'eventuale organizzazione di tirocini e stage formativi per gli studenti. (Com)