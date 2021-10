Camera: domani audizione Caffarata su disastro Moby Prince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 26 ottobre, al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave "Moby Prince" (palazzo San Macuto – Aula III piano) svolge l'audizione della dottoressa Marina Caffarata, vedova del secondo ufficiale di coperta della "Moby Prince" Lido Gianpedroni. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)