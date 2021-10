Nepal: Corte suprema, maggioranza giudici boicotta riunione plenaria convocata da giudice capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice capo della Corte suprema del Nepal, Cholendra Shumsher Rana, ha convocato per oggi una riunione plenaria dei giudici della massima autorità giudiziaria, ma in 14 non si sono presentati, su un totale di 21. Rana, secondo il quotidiano “The Kathmandu Post”, è sotto pressione affinché si dimetta. Il giudice capo aveva convocato la riunione odierna dopo una serie di polemiche che lo hanno riguardato e aveva invitando a parteciparvi anche rappresentanti dell’Ordine degli avvocati. L’ultima controversia su Rana riguarda le presunte pressioni esercitate per far nominare il cognato Gajendra Bahadur Hamal ministro dell’Industria e del commercio. Hamal si è dimesso dopo che la stampa ha sollevato il caso. Precedentemente c’erano state contestazioni riguardanti nomine del Consiglio costituzionale. Inoltre, Rana, che è al vertice della Corte dal 2 gennaio 2019, è stato contestato anche per alcune sentenze e per le scelte in materia di composizione dei collegi giudicanti e assegnazione dei procedimenti.(Inn)