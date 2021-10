Libano: Unifil celebra il 76esimo anniversario delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è celebrato oggi, alla presenza del generale Stefano Del Col, head of mission e force commander della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), il 76esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unifil. Hanno preso parte alla cerimonia rappresentanti delle Forze armate libanesi (Laf), alcune autorità politiche locali e una rappresentanza dei circa 10.100 peacekeeper dei 46 Paesi operanti in Unifil, di cui l’Italia è la seconda nazione contributrice. Alla cerimonia è anche intervenuta la coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Johanna Wronecka, che ritiene la responsabilità dell’azione di coordinamento politico delle Nazioni Unite in Libano, a sottolineare l’unità di intenti e la piena coordinazione dell’azione onusiana nel Paese. “Questa giornata ci ricorda quanto sia importante agire collettivamente per mantenere la pace, quanto l’azione di ognuno dei peacekeeper, sia esso civile o militare, possa essere fondamentale per il continuo perseguimento degli obiettivi di questa missione”, ha affermato Del Col, invitando a rinnovare gli sforzi verso gli obiettivi e i fini della Carta delle Nazioni Unite per la ricerca di un accordo di pace tra le parti. (segue) (Res)