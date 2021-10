Libano: Unifil celebra il 76esimo anniversario delle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo missione ha sottolineato che la pace in Libano passa per una soluzione politica e diplomatica che assicuri la cessazione permanente di ogni ostilità tra Libano e Israele e che tale obiettivo non può prescindere dal definitivo consolidamento della blue line, linea di demarcazione definita proprio dalle Nazioni Unite nel 2000 e centro di gravità di Unifil. “Da oltre un decennio, gli iconici barili blu (che marcano sul terreno la blue line) hanno aiutato a evitare incidenti che avrebbero potuto provocare un’escalation e potenzialmente un nuovo conflitto” ha così ricordato, esortando le parti a superare le controversie che impediscono la piena definizione della blue line. Il capo missione ha poi rimarcato come i 15 anni di relativa stabilità nel sud del Libano abbiano assicurato “un ambiente ideale” per la crescita e lo sviluppo nell’area di operazioni di Unifil e ha richiamato la responsabilità collettiva a continuare il cammino intrapreso verso la pace anche in un momento estremamente difficile come quello odierno a causa delle condizioni economiche e sociali. Bisogna scongiurare il ripetersi degli incidenti che anche quest’anno, nei mesi di maggio e agosto hanno caratterizzato l’area di operazione di Unifil. (segue) (Res)