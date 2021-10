Libano: Unifil celebra il 76esimo anniversario delle Nazioni Unite (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cerimonia, il generale Del Col insieme al generale Maroun Kobayati, comandante delle Forze armate libanesi del sud, hanno deposto una corona di fiori per rendere omaggio ai 319 peacekeeper che hanno sacrificato la propria vita in nome della pace nel sud del Libano. “Non sono sicuro che 76 anni fa le persone che hanno scritto la Carta avrebbero potuto prevedere il mondo in cui viviamo oggi, ma l'Organizzazione che è stata creata quel giorno rimane forte e resiliente e altrettanto profondamente impegnata nei suoi obiettivi fondamentali come lo era quel giorno nel 1946”, ha infine concluso il capo missione, augurando a tutti un futuro di pace e prosperità. Nel 1947 l’Assemblea generale dell’Onu sancì il 24 ottobre quale anniversario dell’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, di cui il Libano è uno dei 51 membri fondatori, e viene celebrato in tutto il mondo con incontri, discussioni e mostre che evidenziano il lavoro svolto dall’organizzazione internazionale. (Res)