Vaticano: il professor Jeffrey David Sachs nuovo membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze sociali

- Il Santo Padre ha nominato membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze sociali il professor Jeffrey David Sachs, direttore del Center for Sustainable Development della Columbia University a New York negli Stati Uniti d'America. Jeffrey David Sachs è nato il 5 novembre 1954 a Detroit, si è laureato in Economia alla Harvard University. È un economista e analista di politiche pubbliche, esperto di sviluppo sostenibile, sviluppo economico e lotta alla povertà. Ha insegnato presso l'Harvard University ed è stato direttore dell'Earth Institute della Columbia University. (Civ)