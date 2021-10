Livorno: rissa in piazza, 20 persone denunciate. Perquisizioni tra Livorno e Bergamo, 3 arresti per droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le indagini dirette dalla Procura di Livorno e condotte dai Carabinieri per chiarire i fatti avvenuti la sera del 15 settembre 2021 a Livorno in via Buontalenti. Sono state effettuate nei giorni scorsi, su ordine della Procura, a Livorno e nel bergamasco, perquisizioni locali e personali nei confronti di 15 persone indagate per il reato di rissa aggravata. Durante i primi accertamenti con l’aiuto anche di video di sorveglianza, sono stati raccolti numerosi elementi probatori sulla scena del crimine. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Compagnia di Livorno, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di cittadini extracomunitari, molti con precedenti. Da qui gli ordini di perquisizione emessi dalla Procura di Livorno. Durante i sequestri sono state rinvenute e sequestrate 3 spade ed una daga con lame lunghe fino a 64 cm, nonché alcuni indumenti che potrebbero essere stati indossati durante gli scontri. Complessivamente un primo provvisorio bilancio delle indagini, tuttora in corso, ha portato a 20 perquisizioni, 20 indagati per rissa aggravata (8 domiciliati in provincia di Bergamo, gli altri 12 tutti a Livorno) tutti perquisiti, 3 arresti per detenzione ai fini di spaccio di droga, 3 cittadini extracomunitari espulsi, 5 cittadini extracomunitari destinatari di daspo urbano, 4 cittadini extracomunitari destinatari di foglio di via obbligatorio. Sono stati sequestrati: 1 mazza in legno, 1 coltello, 1 coltello da sub ed 1 coltello serramanico, 1 sciabola, 2 machete, 1 fiocina e bossoli per pistola ‘scacciacani’ a salve, utilizzati nella rissa, 3 spade ed 1 daga. Durante le perquisizioni effettuate a Livorno, sono stati arrestati in flagranza di reato 3 uomini, di età compresa tra i 23 ed i 27 anni, trovati in possesso di circa 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, quasi 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e 240 euro in contanti, verosimilmente provento di spaccio. (Ren)