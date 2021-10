Energia: Descalzi (Eni), investiremo circa 5 miliardi per decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca c'è, le università italiane sono un'eccellenza, dobbiamo creare un fil rouge di progetti comuni ma soprattutto dobbiamo comunicare alla società quello che aziende e università fanno a livello di ricerca. Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi a margine dell'incontro "Innovazione e ricerca per accelerare la transizione ecologica verso un futuro più sostenibile" organizzato oggi in occasione del primo giorno dei "Bicocca job days" presso l'università Bicocca di Milano. Secondo Descalzi sulla transizione ecologica occorre "Prendersi la responsabilità e dire dove vogliamo arrivare e quali sono i problemi che vogliamo risolvere con la ricerca perché i soldi che vengono messi nella ricerca sono importanti e devono essere quindi finalizzati soprattutto in un momento come questo, dove il climate change ci impone non solo trasparenza ma anche tempi rapidi". La visione di Eni per il futuro è chiara: "Investiremo valori molto vicini a 4/5 miliardi, soprattutto nello sviluppo e realizzazione di nuovi impianti, che vadano nella direzione e nell'ambito dell'economia circolare, nella cattura della CO2, della mineralizzazione della CO2 e poi tutta la parte di circolarità sui prodotti". "Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare dei prodotti completamente decarbonizzati, in modo tale che tutti i nostri clienti non abbiamo il problema della produzione della CO2 quando consumano i prodotti - ha sottolineato Descalzi - La ricerca scientifica serve moltissimo su questo, perché noi non siamo utility ma lavoriamo nella trasformazione industriale, poi però serve il futuro a lungo termine, quello fatto da grossi investimenti industriali come ad esempio la fusione nucleare, quindi un qualcosa di completamente pulito, senza scorie, senza radioattività ma con la possibilità di avere delle sorgenti infinite per poter produrre energia, cosa che dovremo fare sempre di più in una situazione demografica che fra 25 anni vedrà più di 2 miliardi di persone in più sulla terra, soprattutto in continenti che hanno grossa povertà, sia energetica ma non solo, come l'Africa e l'Asia" ha chiosato l'amministratore delegato di Eni.(Rem)