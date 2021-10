© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di un sottopasso, in orario notturno, da mezzanotte alle 4 di mercoledì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fiano Romano, in entrata verso Roma/Gra. (Grande raccordo anulare di Roma). Lo rende noto Autostrade che in alternativa, consiglia di entrare alla stazione di Castelnuovo di Porto. (Rer)