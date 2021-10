Università: Mattarella, giovani si mettano in gioco, Paese ha bisogno di loro per crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far crescere il nostro Paese i giovani devono mettersi in gioco e accettare il rischio. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Foggia. Nel suo intervento, “il rappresentante degli studenti Bruno ha chiesto ai giovani di impegnarsi, di non tirarsi indietro, di accettare il rischio, di mettersi in gioco – ha affermato Mattarella – Questo è in realtà l’orizzonte che tutto il nostro Paese si pone come obiettivo e di cui tutto il nostro Paese ha bisogno. La nuova generazione consente al nostro Paese di sperare in una crescita costante, nell’innovazione, nel senso di responsabilità, nel senso di uguaglianza, nel senso di libertà praticata e realmente vissuta”.(Rin)