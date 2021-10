Roma: tentano la spaccata in gioielleria ma colpo fallisce, ladri restano a mani vuote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tentato di sfondare la vetrata di una gioielleria in via Monte Cervialto a Roma ma "l'ariete" usato, una macchina, non è stato sufficientemente efficace per superare la vetrata. E' accaduto questa notte alle 2 circa quando, il botto prodotto dall'impatto della vettura contro la struttura ha allertato il vicinato che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia ma i ladri si erano già dileguati fuggendo a mani vuote ma lasciandosi dietro solo i danni. (Rer)