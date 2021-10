Ungheria: leader opposizione, Fidesz ha inviato documenti contro di me a mia rivale in primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo ungherese Fidesz ha inviato a Klara Dobrev, candidata sconfitta alle primarie di opposizione, documenti contro il suo avversario Peter Marki-Zay. Lo ha dichiarato quest’ultimo in conferenza stampa, ripreso dal portale “Hvg”. Marki-Zay, che è stato selezionato per sfidare come candidato premier di opposizione il primo ministro Viktor Orban, è stato informato una settimana fa dalla Coalizione democratica (Dk), la formazione di Dobrev, dell’invio dei documenti. “Non li hanno usati ma me li hanno consegnati”, ha spiegato Marki-Zay, che intende rendere disponibile il materiale alla stampa. “Non è materiale di intelligence”, ha precisato, ma suggerisce che Fidesz abbia simili dossier su altre persone che hanno attirato l’attenzione del partito al potere. “C’è sicuramente una rete di informatori” e “ne ho visto molte tracce in passato”, ha dichiarato. (Vap)