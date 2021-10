Expo 2020: oltre 200mila visitatori al Padiglione Italia da inizio Esposizione Dubai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i principali tour operator che operano sia in Italia che negli Emirati Arabi Uniti, il volume mensile delle prenotazioni verso Dubai ha registrato aumenti a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2019, l'ultimo anno comparabile prima della pandemia. L'incremento lascia prevedere presenze a Dubai e visite al Padiglione Italia di Expo in ulteriore ascesa in novembre e dicembre, in coincidenza con le festività italiane ed europee. Gli accessi totali a Expo 2020 Dubai dall'apertura del primo di ottobre ammontano a quasi un milione e mezzo, secondo quanto ha riferito oggi l'ufficio stampa dell'ente organizzatore, precisando che il dato include visitatori che hanno varcato l'ingresso più di una volta per visitare in giornate diverse più padiglioni tematici e nazionali. (Res)