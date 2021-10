Romania: leader Psd, ingresso nel nuovo governo non è tema dei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd) non ha preso in considerazione l'idea di entrare nel nuovo governo: gli unici negoziati con il premier designato, Nicolae Ciuca, sono stati telefonici e incentrati sulle dieci priorità del Psd. Lo ha detto il leader dei socialdemocratici romeni, Marcel Ciolacu, in una dichiarazione pubblica presso la sede del partito. "Finora, il Psd non ha negoziato per entrare o meno nel governo. L'unica discussione è stata telefonica con il premier nominato, al quale abbiamo inviato le 10 priorità del Psd, possibilmente per inserirle nel programma di governo e sta a lui inviarci il programma di governo nel più breve tempo possibile. Non abbiamo una discussione in questo momento per l'ingresso del Psd nel governo. Non ho avuto una discussione del genere, non posso esprimermi su qualcosa di cui non ho nemmeno discusso", ha detto Ciolacu, aggiungendo che la Romania ha bisogno di un governo "stabile e non di minoranza". "Credo che la Romania abbia bisogno di un governo non di minoranza, un governo stabile, per tutte le crisi che deve affrontare. Se non si può disegnare un governo stabile, penso che sia meglio tornare ai romeni e al loro voto", ha concluso. (Rob)