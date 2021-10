Covid: Ema, avviata revisione medicinale molnupiravir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha avviato una revisione continua dell'antivirale orale molnupiravir (noto anche come MK‑4482 o Lagevrio), sviluppato da Merck Sharp & Dohme in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics per il trattamento del Covid-19 negli adulti. Lo si apprende da Ema che ha spiegato che la decisione del comitato di avviare la revisione continua si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e studi clinici. Questi studi suggeriscono che il medicinale può ridurre la capacità di Sars‑CoV‑2 di moltiplicarsi nell'organismo, prevenendo così il ricovero o la morte nei pazienti con Covid. L'Ema valuterà più dati sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale. La revisione continua proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per consentire all'azienda di presentare una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio. L'Ema valuterà la conformità di molnupiravir ai consueti standard Ue per efficacia, sicurezza e qualità. Sebbene l'Ema non possa prevedere le tempistiche complessive, dovrebbe essere necessario meno tempo del normale per valutare un'eventuale domanda a causa del lavoro svolto durante la revisione continua. (Beb)