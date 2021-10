G20: Visco, finanza verde e contrasto al cambiamento climatico sono la priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sanitaria sta migliorando grazie all’efficacia della campagna vaccinale: ora la priorità per la presidenza italiana del G20 è lo sviluppo di una finanza verde e sostenibile che investa nel contrasto al cambiamento climatico. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo oggi alla cerimonia di premiazione del G20 Techsprint 2021 a Milano. “La presa di misure concrete in questo senso è dimostrata dal sensibile aumento di eventi meteorologici estremi, con pesanti conseguenze economiche e sociali: per le autorità monetarie e regolamentari sarà quindi cruciale avere una maggiore comprensione delle possibili conseguenze del cambiamento climatico sulla stabilità finanziaria”, ha detto, sottolineando che gli effetti nel lungo periodo sono ancora molto incerti e richiedono lo sviluppo di modelli a fini di prevenzione. (Rin)