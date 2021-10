Roma: sorpreso con oltre un chilo di cocaina a Centocelle, arrestato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romano di 51 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Roma Casilina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è incappato in un posto di controllo dei carabinieri in via Valmontone, durante il quale ha mostrato un particolare nervosismo. Quell’atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire le verifiche, eseguendo un’ispezione del veicolo. Sotto i sedili, i militari hanno rinvenuto un panetto di cocaina del peso di 1,2 chili. A quel punto è scattata anche la perquisizione della sua abitazione, dove sono stati rinvenuti e sequestrato più di mille euro in contanti, ritenuti provento della sua attività illecita. Il 51enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo (Rer)