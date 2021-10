Francia: En Marche lancia cellula per rispondere a falsità candidati avversari a Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La République en marche, partito di maggioranza del presidente francese Emmanuel Macron, ha creato una cellula di risposta immediata alle dichiarazioni incoerenti o false dei candidati avversari alle prossime elezioni presidenziali. Lo riferiscono le emittente radiofonica "Rtl" e "France Inter". Il partito ha confermato al quotidiano "Le Figaro" che l'obiettivo è quello di dare argomenti ai suoi sostenitori affinché si difendano nei media dagli attacchi degli oppositori. Gli avversari di Macron non saranno considerati tutti nello stesso modo. Un'attenzione particolare sarà riservata al giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, che ancora non ha annunciato la sua candidatura, mentre la socialista Anne Hidalgo dovrebbe essere relativamente poco seguita dalla cellula. La République en marche prenderà in esame anche le dichiarazioni passate dei rivali di Macron per trovare eventuali false notizie. (Frp)