Imprese: studio Unindustria, mpmi penalizzate in accesso gare pubbliche

- Si terrà domani alle ore 15:00, presso la sede della Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma, la Presentazione dello Studio di Unindustria "Appalti per Mpmi 4.0", realizzato in collaborazione con l'Università Tor Vergata e la Fondazione Promo P.A e grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma. Lo studio nasce con l'obiettivo di approfondire, a partire da un'analisi quali-quantitativa sulla competitività delle piccole e medie imprese nel mercato delle opere pubbliche del Lazio, le condizioni per una maggiore presenza di queste nel sistema regionale degli appalti pubblici, superando le barriere e gli ostacoli che attualmente penalizzano le imprese. Infatti, sempre più le Pmi incontrano meccanismi complessi e farraginosi nella partecipazione alle gare pubbliche. Oggi, il sistema di public procurement potrebbe rappresentare, invece, una delle questioni strategiche che più incideranno sulle opportunità e sulle traiettorie di crescita delle piccole e medie imprese nel territorio, anche alla luce del Pnrr e di alcune esperienze virtuose sul territorio nazionale, come quella dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, che da quasi 10 anni affianca imprese e stazioni appaltanti in un'azione integrata di capacity building. (segue) (Com)