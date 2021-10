Imprese: studio Unindustria, mpmi penalizzate in accesso gare pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interverranno il Presidente di Unindustria, Angelo Camilli, il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Fausto Bianchi, il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, la Presidente Sezione Information Technology Unindustria, Vittoria Carli, Gustavo Piga per l'Università di Roma Tor Vergata, Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo P.A. Fondazione. Presenteranno lo studio: Simone Borra e Annalisa Giachi, Coordinatori del Progetto Appalti per MPMI 4.0. Modera i lavori Francesco Delzio, Università Luiss Guido Carli. (Com)