Afghanistan: Pam, oltre metà della popolazione a rischio fame a partire da novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da novembre oltre la metà della popolazione afghana soffrirà di insicurezza alimentare acuta. Si tratta della cifra record di 22,8 milioni di persone. Sono i dati dell’ultimo rapporto della Classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc) pubblicato oggi dal Cluster della Sicurezza alimentare e dell’agricoltura dell’Afghanistan, a guida congiunta Fao e Programma alimentare mondiale (Pam). L’impatto combinato di siccità, conflitto, Covid-19 e crisi economica ha gravemente colpito le vite, i mezzi di sostentamento e l’accesso delle persone al cibo. Il rapporto vede la luce quando il duro inverno afghano è alle porte, minacciando di isolare aree del paese dove le famiglie dipendono disperatamente dall’assistenza umanitaria per sopravvivere ai gelidi mesi invernali. Il rapporto della Classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc) evidenzia come oltre una persona su due, nel Paese, dovrà affrontare insicurezza alimentare acuta a livelli di crisi (Ipc 3) o emergenziali (Ipc 4) da novembre 2021 a marzo 2022. Secondo il rapporto, ci sarà bisogno di interventi umanitari urgenti per rispondere ai bisogni alimentari di base, per proteggere i mezzi di sostentamento e per prevenire una catastrofe umanitaria. Il rapporto sottolinea, inoltre, che si tratta del numero più alto di persone nell’insicurezza alimentare acuta mai registrato nei dieci anni che le Nazioni Unite conducono analisi Ipc in Afghanistan. (segue) (Res)