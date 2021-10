Afghanistan: Pam, oltre metà della popolazione a rischio fame a partire da novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale, l’Afghanistan è teatro di una della crisi con il numero più alto di persone nell’insicurezza alimentare acuta in termini sia assoluti che relativi. “È urgente agire con efficacia ed efficienza per potenziare e accelerare gli interventi in Afghanistan prima che l’inverno isoli gran parte del paese, con milioni di persone, compresi agricoltori, donne, bambini e anziani che saranno alla fame nei freddissimi mesi invernali. È una questione di vita o di morte. Non possiamo rimanere ad aspettare per vedere dispiegarsi davanti ai nostri occhi disastri umanitari, è inaccettabile!” ha dichiarato Qu Dongyu, direttore generale della Fao. “L’Afghanistan è ora tra le peggiori crisi umanitarie al mondo, se non la peggiore, con la sicurezza alimentare praticamente al collasso. Quest’inverno, milioni di afgani saranno costretti a scegliere tra migrare e morire di fame se non riusciamo a rafforzare la nostra assistenza salvavita e se l’economia non riprende a funzionare. È iniziato il conto alla rovescia per la catastrofe e a meno che non si agisca subito, il disastro sarà totale”, ha detto David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam). “La fame sta aumentando e i bambini stanno morendo. Non possiamo sfamare le persone con le promesse, gli impegni per i finanziamenti si devono convertire in denaro e la comunità internazionale deve unirsi per affrontare questa crisi che sta rapidamente precipitando”, ha ammonito Beasley. (segue) (Res)