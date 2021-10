Afghanistan: Pam, oltre metà della popolazione a rischio fame a partire da novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’ultima verifica di aprile 2021, il rapporto Ipc indica un aumento del 37 per cento nel numero di afgani in una situazione di fame acuta. Tra le persone a rischio, anche 3,2 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni che, si prevede, soffriranno di malnutrizione acuta entro la fine dell’anno. Ad ottobre, il Pam e l’Unicef ammonirono che un milione di bambini rischiavano di morire a causa della malnutrizione acuta senza cure salvavita immediate. Per la prima volta, i residenti nelle città soffrono l’insicurezza alimentare a livelli simili a quelli delle popolazioni rurali, un cambiamento nel volto della fame del paese. Per la dilagante disoccupazione e la crisi di contante, si prevede che tutti i maggiori centri urbani entreranno nella fase emergenziale dell’insicurezza alimentare (Ipc 4), compresi i ceti una volta considerati medi. Nelle aree rurali, il grave impatto della seconda siccità in quattro anni continua a colpire i mezzi di sostentamento di 7,3 milioni di persone che fanno affidamento sull’agricoltura e sul bestiame per sopravvivere. (segue) (Res)