Afghanistan: Pam, oltre metà della popolazione a rischio fame a partire da novembre (4)

- La Fao e il Pam stanno lanciando appelli al mondo per la grave mancanza di finanziamenti e il bisogno di azioni urgenti da parte della comunità umanitaria prima che sia troppo tardi. Il sostegno immediato finanziario è ora cruciale per rispondere ai bisogni umanitari di base, in un contesto in cui gli afghani dovranno affrontare l’inverno senza lavoro, senza denaro e senza prospettive e con all’orizzonte un altro evento de “La Nina”, che significa che le condizioni di siccità di quest’anno si estenderanno probabilmente al 2022. Per rispondere all’entità dei bisogni, le Nazioni Unite hanno bisogno di mobilitare risorse a livelli senza precedenti. Il Piano di risposta umanitario delle Nazioni Unite rimane finanziato solo per un terzo. Il Pam prevede di potenziare l’assistenza umanitaria nel 2022 per rispondere ai bisogni alimentari e nutrizionali di quasi 23 milioni di persone in Afghanistan. Per farlo, il Pam potrebbe aver bisogno di ben 220 milioni di dollari al mese. Dall’inizio del 2021, il Pam ha fornito assistenza alimentare, nutrizionale e in contanti a 10,3 milioni di persone, compresi cure e programmi di prevenzione della malnutrizione a circa 400.000 donne incinte e che allattano, e 790.000 bambini al di sotto dei cinque anni. (Res)