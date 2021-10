Roma: Palozzi (Cambiamo), in una settimana già due gaffe da sindaco Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima le notizie stampa sull'ipotesi di aumento delle strisce blu, seguite da una timida smentita, onestamente non del tutto convincente; successivamente la riunione sulla questione rifiuti con tutti i municipi (quelli a guida Pd), ad eccezione del VI, governato da un minisindaco del centrodestra: uno sgarbo istituzionale, seguito da un futile tentativo di recupero in extremis. La prima settimana di Gualtieri sindaco ha fatto registrare subito due "belle" gaffe: auspichiamo che si tratti veramente della comprensibile ansia da debuttante in Campidoglio. Anche perché, se il buongiorno si vede dal mattino, non sembra mettersi così bene". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale di "Cambiamo con Toti", Adriano Palozzi.(Com)