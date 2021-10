Ambiente: Visco, rischi climatici si acuiranno senza coordinamento su transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze del cambiamento climatico possono colpire l’economia nel suo complesso, soprattutto in mancanza di un adeguato coordinamento globale sulla transizione energetica ed ecologica, e portare a distorsioni nel commercio internazionale. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo oggi alla cerimonia di premiazione del G20 Techsprint 2021 a Milano. “La sfida più grandi per gli investitori sarà allinearsi verso attività produttive che non danneggino l’ambiente, come l’innovazione tecnologica: proprio per questo riteniamo che una maggiore interazione con startup e fintech potrebbe portare vantaggi significativi in diversi settori”, ha detto. (Rin)