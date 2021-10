Criminalità: Mattarella, per combatterla indispensabile formazione coscienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La formazione delle coscienze è sentita come indispensabile in tutto il nostro Paese. E sul fronte della lotta alla criminalità organizzata è decisiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Foggia. “L’Università è un presidio di cultura, è senso della convivenza, del rispetto degli altri - ha precisato -. Tutto questo è importante ovunque e in particolare in questo territorio di grande tradizione e di risorse che richiede un sostegno e un impegno importante anche da parte delle istituzioni nazionali. L'impegno di contrasto alla criminalità organizzata, l'impegno per sconfiggerla, per eliminarne la presenza richiede diverse elementi. Accanto all'elemento prezioso e indispensabile dell'attività di prevenzione e repressione affidata alla magistratura e alle Forze dell'ordine, accanto all'esigenza di pubbliche amministrazioni trasparenti ed efficienti, veloci nel fornire risposte alle esigenze dei cittadini, accanto alla necessità primaria di un'economia che cresce, e una crescita di posti di lavoro, di occupazione per rendere il tessuto sociale più forte, vi è un'azione fondamentalmente indispensabile, che è quella della formazione delle coscienze". (Rin)