Imprese: da UniCredit e Sace 51,6 milioni a Gruppo Green Arrow per sviluppo impianti biometano (2)

- L'accordo è coerente con l'impegno di UniCredit a supporto della transizione verso un'economia a minore impronta carbonica grazie ad azioni concrete in grado di avere un impatto positivo sui propri clienti, dipendenti e l'intera comunità. L’operazione rappresenta il primo intervento di Sace con lo strumento garanzia green nel settore biometano avanzato. Il progetto grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico rientra negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa UniCredit - Public circolare, moderna, sostenibile e resiliente. In questo ambito, Sace, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. La società guidata da Pierfrancesco Latini, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. "Questa operazione - afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit - conferma il ruolo della banca nel supporto allo sviluppo e alla crescita delle realtà imprenditoriali lombarde, risponde appieno al nostro impegno sulle tematiche ESG, parte integrante del DNA del Gruppo e pienamente integrate nel nostro processo decisionale. Siamo orgogliosi di aver portato a termine questa operazione, anche grazie al prezioso lavoro di Alessandro Rossi e di Alessandra Bertoli dell’Area Commerciale Retail di Brescia, e di poter sostenere Il Gruppo L&L al fine di consolidarne il proprio ruolo di leadership nel comparto delle energie rinnovabili e nello specifico settore del biometano, strettamente legato ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare”. (segue) (Com)