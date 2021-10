Imprese: da UniCredit e Sace 51,6 milioni a Gruppo Green Arrow per sviluppo impianti biometano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa operazione – sottolinea Daniela Cataudella Director Green New Deal di Sace - prosegue il nostro impegno a sostegno di progetti in grado di agevolare la transizione italiana verso un’economia a minor impatto ambientale. Per noi di Sace, affiancare un’eccellenza come 4Bio significa supportare una realtà che fa della sostenibilità un marchio di fabbrica, rafforzando l’impronta green del tessuto imprenditoriale lombardo”. “Il sostegno di UniCredit a questo innovativo progetto è un’ulteriore conferma della bontà del percorso intrapreso dal Gruppo L&L. – dichiara la presidente di L&L SpA Anna Lazzari -. Un percorso nato sette anni fa e che oggi ci vede tra i principali player sul mercato delle energie rinnovabili, Il nostro modello di business pone al centro l'economia circolare e la sostenibilità con l’obiettivo di contribuire ad avviare realmente una transizione ecologica del nostro sistema". “Siamo molto soddisfatti di questa operazione che consente a Green Arrow Capital - dichiara Daniele Camponeschi, Founding Partner di Green Arrow Capital e Cio del Gruppo - di consolidare la sua presenza in un settore innovativo e strategico, oltre a potenziare ulteriormente il comparto delle Rinnovabili del Gruppo. Investire in questo settore ci permette di essere incisivi su due livelli contemporaneamente, vale a dire operare nell’interesse dei nostri investitori e contestualmente contribuire a raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione previsti dall’Unione Europea con il Green New Deal”. (Com)