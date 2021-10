Camorra: 16 arresti a Castellammare di Stabia per estorsione e spaccio di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, a Castellammare di Stabia e in altre località della provincia di Napoli, i militari della Compagnia dei carabinieri di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia, nei confronti di 16 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, lesioni personali aggravate dal metodo mafioso e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini svolte, avrebbero fatto emergere l’esistenza di un gruppo criminale originariamente incardinato nel clan Cesarano, che avrebbe sfruttato la momentanea assenza di una vera e propria leadership all’interno del sodalizio. L'attività investigativa aveva avuto inizio nel 2018 a seguito di un'aggressione ad un uomo vicino al clan Cesarano. Le indagini hanno evidenziato la volontà di ricostituire il gruppo criminale approfittando del vuoto di potere causato ai vertici del clan Cesarano. I soggetti avrebbero imposto estorsioni a imprenditori e commercianti. Le indagini hanno portato, inoltre, alla scoperta di altre 2 piazze di spaccio. Le intercettazioni avvenute per circa un anno, hanno portato all'arresto in flagranza di reato 5 persone, (2 per estorsione aggravata dal metodo mafioso e 3 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) e sono state sequestrate marijuana e cocaina. I 5 indagati sono stati portati in carcere, 6 sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, mentre altre 5 persone sono state sottoposte alla misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Campania. (Ren)