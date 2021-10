Lavoro: Giovannini, sicurezza e lotta disuguaglianze alla base delle azioni del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa settimana è rilevante perché inizia con l’accordo sul decreto legge in materia di sicurezza del lavoro. Questo accompagna la preparazione della messa a terra delle risorse del Pnrr”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso della conferenza stampa di questa mattina per illustrare il protocollo di accordo con i sindacati dell’edilizia per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. “Sicurezza sul lavoro ma anche lotta alle diseguaglianze che passa per contratti adeguati, lavoro dignitoso e superamento delle diseguaglianze di genere e generazionali: tutti questi elementi sono alla base di una serie di azioni che il governo ha intrapreso in questi mesi e che oggi vedono un rafforzamento in termini di operatività”, ha aggiunto il ministro.(Rin)