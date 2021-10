Sudan: golpe, Cina invita le parti a tornare al dialogo e garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha commentato i recenti sviluppi che in Sudan hanno portato ad un nuovo colpo di Stato e ha invitato le parti a "risolvere le differenze attraverso il dialogo e a salvaguardare la pace". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, secondo il quale il governo di Pechino "segue da vicino lo sviluppo della situazione" a Khartum e "adotterà le misure necessarie per garantire la sicurezza delle istituzioni e del personale cinese in Sudan". Le dichiarazioni di Wang, citato dal'emittente cinese "Cgtn", sono state rilasciate nelle ore in cui un gruppo di militari sudanesi ha portato a termine un nuovo golpe, il terzo nel giro di poco più di un anno. Secondo quanto confermato dall'emittente araba "Al Arabiya", i golpisti hanno posto agli arresti domiciliari il primo ministro Abdalla Hamdok e arrestato diversi membri del governo civile del Paese. Tra i membri del governo arrestati ci sono il ministro dell’Industria, Ibrahim al Sheikh, il ministro dell’Informazione, Hamza Balou, e il consigliere per i Media del primo ministro, Faisal Mohammed Saleh. Arrestati anche il portavoce del Consiglio sovrano, Mohammed al Fiky Suliman, e il governatore della capitale Khartum, Ayman Khalid, mentre il ministero dell'Informazione ha fatto sapere che Hamdok è stato trasferito in una località sconosciuta dopo essersi rifiutato di rilasciare una dichiarazione a sostegno del un colpo di Stato. Inoltre i militari hanno bloccato tutte le strade e ponti che conducono a Kartum. (segue) (Cip)