Sudan: golpe, Cina invita le parti a tornare al dialogo e garantire sicurezza (2)

- Nel Paese intanto è stato tagliato l’accesso a Internet e limitato l’accesso alle telecomunicazioni. Il primo ministro ha invitato i cittadini a difendere la rivoluzione scendendo in piazza per contrastare il golpe messo in atto dai militari. Il nuovo golpe è in corso mentre è presente a Khartum l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffery Feltman, che ieri ha incontrato lo stesso Hamdok oltre al presidente del Consiglio sovrano e ad altri esponenti della giunta militare. Oggi il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il Sudan, Volker Perthes, si è detto "profondamente preoccupato" per le notizie su un colpo di Stato militare in atto nel Paese e ha a sua volta invitato tutte le parti a tornare al dialogo. "Sono profondamente preoccupato per le notizie di un colpo di Stato in corso e dei tentativi di minare la transizione politica del Sudan. Le detenzioni segnalate del primo ministro, dei funzionari del governo e dei politici sono inaccettabili. Invito le forze di sicurezza a rilasciare immediatamente coloro che sono stati detenuti illegalmente o posti agli arresti domiciliari. Tutte le parti devono tornare immediatamente al dialogo e impegnarsi in buona fede per ripristinare l'ordine costituzionale", ha affermato Perthes in una nota pubblicata sul profilo Twitter della Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams). (Cip)