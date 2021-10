Romania: importazioni gas aumentate del 56 per cento nei primi otto mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha importato gas naturale per 1,908 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) nei primi otto mesi del 2021, ossia il 56 per cento in più rispetto all'analogo periodo del 2020. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. La produzione nazionale di gas naturale è stata, nel periodo citato, di 4,832 milioni di tep, con un incremento dell'1,8 per cento rispetto al gennaio-agosto 2020. La Commissione nazionale di strategia e previsione stima per quest'anno una produzione di gas di 7,4 milioni di tep e importazioni di 2,32 milioni di tep, in aumento rispettivamente dell'1,5 per cento e del 38 per cento rispetto al 2020. Per il 2022, la Commissione prevede una produzione di 7,475 milioni di tep (+1 per cento) e importazioni di 2,795 milioni di tep (+20,5 per cento). (Rob)