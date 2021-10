Covid: Michel, trattato su pandemie per un quadro chiaro per tutti e più resilienza sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trattato internazionale sulle pandemie stabilirà un quadro chiaro per tutti e rafforzerà la capacità e la resilienza ad ogni livello. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo al Summit globale sulla sanità. "La cooperazione internazionale deve giocare un ruolo essenzale: quando cooperiamo, quando ci fidiamo l'un l'altro, possiamo costruire meccanismi e soluzioni comuni a livello globale, regionale e locale", ha detto. "Non c'è dubbio che dobbiamo apprendere e mettere in pratica nuove vie di lavoro. Per questo, abbiamo proposto" con il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, "un trattato internazionale sulle pandemie guidato dall'Oms. L'idea è sostenuta da molti Paesi, ma so che ce ne sono alcuni riluttanti e proveremo a convincerli. Perché questo trattato stabilirà regole e un quadro chiaro per tutti. Assicurerà equità, inclusività e l'accesso alle informazioni, ai finanziamenti, a vaccini e contromisure. Aumenterà la capacità e la resilienza a ogni livello", ha spiegato. "Uno strumento giuridicamente vincolante sarebbe la base più efficace per la prevenzione, la sorveglianza, la raccolta e lo scambio di dati scientifici" che "sono essenziali per i decisori", ha aggiunto. (Beb)