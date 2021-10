Francia: elezioni presidenziali, Hidalgo esclude alleanza con i Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alle elezioni presidenziali francesi per il Partito socialista, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, ha escluso una eventuale alleanza con il suo omologo del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi, Yannick Jadot. La prima cittadina della capitale francese ha così risposto a Sandrine Rousseau, presidente del comitato politico di Eelv, nel caso in cui a gennaio non sarà riuscirà a risalire nei sondaggi. Quando Jadot spiega che "tende la mano per un accordo ma bisogna stare dietro di lui" non significa tendere la mano, ha detto al sindaca. Hidalgo nei sondaggi è data tra il 4 e il 7 per cento. La candidata ha poi commentato le posizioni anti-immigrazione di Eric Zemmour, giornalista e opinionista ultraconservatore che dovrebbe presto annunciare la sua discesa in campo. Le migrazioni economiche "hanno fotto in modo che il nostro Paese sia un grande Paese", ha detto Hidalgo.(Frp)