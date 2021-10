Libia: fonti “Nova”, appello Francia, Germania, Regno Unito, Usa e Italia per elezioni contestuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti libiche riferiscono ad “Agenzia Nova” che è imminente la pubblicazione di un comunicato del gruppo di Paesi P3+2 (Francia, Regno Unito e Stati Uniti, più Germania e Italia) sulle elezioni in Libia. La nota congiunta sottolineerà che le consultazioni presidenziali e parlamentari nel Paese nordafricano dovranno essere contestuali, ovvero simultanee. Le nazioni occidentali maggiormente coinvolte nel dossier libico bocceranno così soluzione di compromesso annunciata ieri dal presidente dell’Alta commissione elettorale indipendente della Libia, Imad al Sayeh. Quest’ultimo ha spiegato che, in base alle leggi elettorali emanate dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, bisognerebbe votare prima per le presidenziali il 24 dicembre, e poi per il secondo turno delle presidenziali e delle parlamentari insieme un mese dopo. Eventualità però contraria alle risoluzioni 2560 e 2571 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre che alle conclusioni delle Conferenze di Berlino 1 e 2, dove è scritto chiaramente che elezioni parlamentari e presidenziali devono svolgersi nello stesso giorno: il 24 dicembre 2021, ovvero nel 70esimo anniversario dell’indipendenza della Libia. I cinque Paesi ritengono che votare per le presidenziali prima e le parlamentari poi possa avvelenare e complicare il clima politico in Libia. Le fonti libiche riferiscono a “Nova” che non è escluso, infatti, che il vincitore delle presidenziali, grazie a poteri molto forti conferiti dalla controversa legge sulle elezioni presidenziali emanata dal Parlamento di Tobruk, possa dichiarare lo Stato di emergenza e impedire al nuovo parlamento di insediarsi. “Tenere insieme le due elezioni consentirebbe invece di ridurre la tensione”, aggiungono le fonti. (Res)