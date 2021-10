Germania: “sposa Stato islamico” condannata a dieci anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale statale superiore di Monaco di Baviera ha condannato a dieci anni di reclusione una “sposa dello Stato islamico”, cittadina tedesca riconosciuta colpevole di appartenenza a un'organizzazione terroristica all'estero, favoreggiamento a tentato omicidio, tentati crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, aggiungendo che la donna era accusata anche di omicidio e crimini di guerra. In Iraq, a Fallujah, la condannata avrebbe lasciato morire di sete, senza intervenire, una bambina yazida di cinque anni, incatenata sotto il sole nel cortile della propria abitazione per castigo da suo marito, un miliziano dello stato islamico. I fatti risalgono al 2015, mentre la donna si è recata in Iraq nel 2014 al fine di sposare il militante dell'organizzazione terroristica. La Procura generale federale (Gba) aveva chiesto l'ergastolo per l'accusata, mentre la difesa una pena detentiva di massimo due anni. (Geb)