Pnrr: Giovannini, allocati 46 dei 62 miliardi di competenza del Mims

- "Nei mesi scorsi abbiamo concordato con le stazioni appaltanti l’allocazione di 46 miliardi dei 62 miliardi di competenza del ministero. E tra qualche settimana arriveremo quasi al 92 per cento di allocazione territoriale. Questo vuol dire che la machina del Pnrr sta funzionando”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso della conferenza stampa di questa mattina per illustrare il protocollo di accordo con i sindacati dell’edilizia per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. “Ad aprile 2021 la ministra De Micheli aveva firmato con le organizzazioni sindacali un protocollo per assicurare la realizzazione di opere in termini rapidi, con turni di 24 ore, ma anche un impegno in termini di sicurezza, perché modalità di lavoro, orari e modo in cui sono organizzati i cantieri, riguardano la sicurezza del lavoro”, ha spiegato. “Non appena mi sono insediato abbiamo provato ad accelerare quelle operazioni, ma abbiamo anche confermato l’accordo e cominciato a ribadire ai nostri commissari che quel protocollo doveva essere centrale nella loro azione per assicurare la sua attuazione”, ha aggiunto Giovannini.(Rin)