Sardegna: Confartigianato, settore in difficoltà, parlamento intervenga

- In Sardegna la filiera delle carrozzerie e il settore dell'autoriparazione sono per il 79 per cento a carattere artigiano. Con ben 2.329 micro, piccole e medie imprese di manutenzione e riparazione, su un totale di 2.960 realtà del settore, il comparto delle aziende artigiane offre lavoro a circa 8.900 addetti. E' questa, in breve, la fotografia sulla filiera dell'automobile che emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha esaminato i dati 2019-2021 di UnionCamere sulla "Dinamica delle imprese della Manutenzione e Riparazione di autoveicoli" nell'isola. Un settore, quello artigiano sardo, che quest'anno registra un calo del 3,3 per cento sul 2019 e dello 0,5 per cento sul 2020, andamento leggermente migliore se confrontato a quello medio nazionale (-0,6 per cento). A livello provinciale, la maggior parte delle imprese artigiane di autoriparazione opera nella ex provincia di Cagliari, 971 realtà (+0,8 per cento rispetto al 2020), seguita da Sassari-Gallura con 751 (-1,7 per cento sul 2020), da Nuoro con 440 (+0,7 per cento sul 2020) e Oristano con 167 (-5,6 per cento sul 2020). Importante, anche se ancora lenta, la crescita delle auto ibride ed elettriche: su un totale di 1.068.000 autovetture immatricolate nell'Isola, quelle a propulsione esclusivamente elettrica sono 730, mentre quelle a formula mista ibrida/elettrica sono 6.945, per un totale di 7.675. "Il settore non si è ancora ripreso dal forte shock pandemico e dalle forti penalizzazioni che lo hanno colpito negli anni passati – commenta Daniele Serra, Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - Un modo per far ripartire la categoria e, nello stesso tempo, agevolare gli utenti, consiste nella defiscalizzazione della riparazione. Crediamo che questa volta sia giunto il momento decisivo per attuarla". (segue) (Rsc)