Sardegna: Confartigianato, settore in difficoltà, parlamento intervenga (2)

- Ma la categoria deve fare i conti anche con le spese per il continuo aggiornamento delle attrezzature e del personale, necessarie per garantire sia standard qualitativi adeguati alle richieste dei clienti, sia per far fronte agli adempimenti burocratici sempre più complessi e onerosi, erodono sempre più il margine di guadagno delle attività. Se da un lato gli autoriparatori artigiani affrontano il tema fondamentale della sicurezza, dall'altro fanno appello perché vengano considerate le difficoltà del settore: "Dobbiamo lavorare per abbattere i costi fissi per tenere aperte le officine – continua Giuseppe Pireddu, delegato di Confartigianato Sardegna per l'autoriparazione – per questo chiediamo a Governo ed enti locali di dimezzare il peso della tassazione. Mi riferisco all'asporto rifiuti, all'Imu, all'Iva sulle bollette delle diverse utenze, ad esempio, tutti costi che si abbattono sulle nostre imprese, nonostante la riduzione oggettiva degli introiti". Al di la di queste problematiche, il settore cresce e si rinnova. Il crescente utilizzo delle tecnologie digitali, infatti, profila una domanda di lavoro sempre più caratterizzata da una maggiore diffusione di competenze digitali. Nel tempo si osserva un incremento della quota di imprese alla ricerca di meccanici e riparatori di automobili dotati di un alto livello di competenze digitali e di competenze necessarie per l'utilizzo di tecnologie 4.0. Nel comparto, inoltre, è forte anche l'orientamento green. L'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna evidenzia una vocazione alla sostenibilità ambientale delle imprese dell'Autoriparazione più marcata rispetto al totale dell'economia. (Rsc)