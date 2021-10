Polonia-Repubblica Ceca: colloqui su miniera di carbone di Turow potrebbero riprendere a giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui sulla miniera di carbone di Turow tra Polonia e Repubblica Ceca potrebbero riprendere nei prossimi giorni. Lo ha detto all’emittente radiofonica “Rmf Fm” il viceministro degli Esteri polacco Piotr Wawrzyk. “Sono già emersi segnali da parte del ministero dell’Ambiente ceco”, ha dichiarato. Il viceministro ha aggiunto che Praga vorrebbe avanzare altre richieste anche se l’accordo sulla miniera è già stato negoziato. “Resta sul tavolo e quindi possiamo tornarci in ogni momento”, ha detto Wawrzyk. La Repubblica Ceca ha fatto ricorso contro la Polonia in merito alla miniera a febbraio, rivolgendosi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue). A detta di Praga, la miniera di lignite mette in pericolo le riserve idriche della vicina regione di Liberec. A maggio la Cgue ha accolto il ricorso ceco e ha disposto come misura provvisoria la sospensione delle attività estrattive. Varsavia ha annunciato fin da subito che non avrebbe chiuso la miniera e il 20 settembre la Cgue ha imposto al Paese di pagare alla Commissione Ue una pena pecuniaria di 500 mila euro al giorno per ogni giorno di mancata sospensione della miniera. Nell’ambito nel negoziato extragiudiziale tra i due Paesi si sono svolti finora 17 incontri. Il 30 settembre il ministro del Clima e dell’Ambiente polacco, Michal Kurtyka, ha reso noto che le trattative sono terminate senza successo.(Vap)