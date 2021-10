Roma: in ciabatte ad incendiare e danneggiare auto all'Esquilino, arrestato un 26enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera svolta nelle indagini è avvenuta quando i carabinieri, il successivo martedì 19 ottobre, sono intervenuti in Piazza Manfredo Fanti, per un 'danneggiamento seriale' su ben nove autovetture, a cui era stato infranto il lunotto posteriore mediante l’utilizzo di una mazza, ad opera di un uomo la cui descrizione era perfettamente sovrapponibile all’autore degli incendi. Poco dopo, i carabinieri hanno rintracciato il 26enne, riconosciuto grazie all’inconfondibile particolare delle calzature indossate, ovvero un paio di ciabatte con striscia nera e fibbia riflettente, lo hanno perquisito e trovato in possesso di un accendino che è stato sequestrato. L’uomo è stato associato presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria, dove, dopo la convalida del fermo eseguito d’iniziativa dai carabinieri, è rimasto ristretto. (Rer)